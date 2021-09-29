İhlas Haber Ajansı

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Bu araçtan sağ kurtuldu

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde tırla çarpışarak parçalanan kamyonetin sürücüsü kazadan yaralı kurtuldu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tırla çarpışarak parçalanan kamyonetin sürücüsü kazadan yaralı kurtuldu.


Alınan bilgiye göre, Rabat Mahallesi TEM Otoyolu üzerinde Ömer Dalkılıç'ın (28) kullandığı 52 K 1592 plakalı kamyonet, Seyit I. yönetimindeki 31 V 5069 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle parçalanarak kullanılamaz hale gelen kamyonetin sürücüsü yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı, Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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