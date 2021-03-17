Bubble Cafe sahibi Özer İldirim; “Yeni normalleşme ile yeniden nefes aldık”

İstanbul Gaziosmanpaşa'da faaliyet gösteren Bubble Cafe'nin işletmecisi Özer İldirim, korona virüs sürecinde kapalı kalan kafe ve restoran işletmelerinin pandemi tedbirlerinden olumsuz etkilenen sektörlerin başında geldiğine dikkat çekerek, “Yeni normalle işyerleri açılınca yeniden nefes almaya başladık” dedi.

Normalleşme sürecince müşteriler ve çalışanların sağlığı için maksimum hijyen tedbirleri aldıklarını vurgulayan İldirim, “Korona virüs salgını sağlığımızı ve sosyal hayatımızı etkilediği gibi ekonomik anlamda da değişiklikler yaşamamıza neden oldu. Özellikle virüsün yayılmaması için alınan kafe ve restoranların kapatılması ya da sadece paket servise geçilmesi pek çok işletmeyi olumsuz etkiledi. Ancak şimdi yeni normalleşme adımları ile birlikte tekrardan kafe ve restoran sektörü canlanıyor” dedi.

Salgın kapsamında aldıkları önlemlere değinen İldirim, “Önceliğimiz elbette sağlıklı bir hizmet sunabilmek. Bu yüzden gereken tüm önlemleri kendi işletmemizde almış bulunuyoruz. Masalar arasındaki mesafe, çalışanların düzenli virüs testi yaptırması, hazırlanan yiyecek ve içeceklerin hijyen kurallarına azami ölçüde dikkat edilerek hazırlanması gibi önlemler kapsamında müşterilerimize sağlıklı bir hizmet sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Salgının kontrol altında tutulması için çok dikkatli olunması gerektiğinden de bahseden Özer İldirim, sözlerini şöyle tamamladı:

“Salgın tüm dünyayı etkilemesine karşılık bu durumu engellemek, en azından yayılmasını önlemek kişisel olarak alacağımız önlemlere bağlı. Bu yüzden üzerimize düşeni fazlasıyla yaptığımızda salgının da yayılmasını önleyebiliriz. İşletmemizde tüm gerekli sağlık önlemlerinin alınmasına karşılık müşterilerimizden de tüm bu kurallara uymalarını, belirtilen süreyi aşmamaları, mesafelerine dikkat etmelerini talep ediyoruz. Bu sayede sağlıklı ve korunaklı hizmet anlayışımızı sürdürmeye devam ediyoruz.”