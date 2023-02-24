BUEK Başkanı Enver Yücel'den depremzedelere büyük destek

BAU Global Başkanı da olan Enver Yücel, beraberindeki Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Saygın Şenel, Ali Aslan, Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Genel Menejeri Alpaslan Aydın, BAU Mezunlar Derneği Başkanı Serdar Şenel ve Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Savaş Boyar ile birlikte deprem bölgesinde ziyarette ve incelemelerde bulundu. Adana Kampüsündeki öğretmenlerle bir araya geldikten sonra Hatay'daki Bahçeşehir Koleji Kampüsüne geçen Yücel, “Kahramanmaraş merkezli, çevredeki 11 kentte etkili olan deprem, tüm ülkemizi olduğu gibi bizleri de tarifi imkansız bir acıya boğmuştur. Öncelikle depremde, çalışma arkadaşlarımızın da aralarında olduğu vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, tüm yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi.

“Dört binin üzerinde öğrencinin naklini sağladık"

İlk iki depremin yaşanmasının hemen ardından tüm eğitim kurumları ve çalışanlarla teyakkuza geçtiklerini belirten Yücel, “Hem depremzedelerimizin acılarına ortak olmak hem de yaralarımızı bir an önce sarmak için seferber olduk ve bugün de bunun için buradayız. Deprem bölgesindeki 11 ilimizde bulunan Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okullarının 23 kampüsünün kapılarını hemen açarak depremzedelerimizi kucakladık. Okullarımızda misafir ettiğimiz depremzedelerimizin sıcak yemek başta olmak üzere gıda ve barınma ihtiyaçlarını acilen karşıladık ve şu an da karşılamaya devam ediyoruz. Yine ilk günden itibaren deprem bölgesindeki öğrencilerin farklı illerdeki kampüslerimize naklini sağladık. Bu çerçevede, 4 binin üzerinde öğrencimizin nakli, bahar yarı dönemi için tam burslu olarak tamamlandı. Bu şekilde öğrencilerimizin eğitim öğretimlerine kaldıkları yerden devam etmelerini sağladık. Şimdi de bölgeden diğer kentlere olan nakillere kontenjanlar dahilinde devam ediyoruz” diye konuştu. Yaraları el birliğiyle sarmaya çalıştıklarını, depremzedeler başta olmak üzere tüm yurttaki öğretmenler, öğrenciler ve veliler için psikososyal destek verdiklerini açıklayan Yücel, gece gündüz demeden temel ihtiyaçlar başta olmak üzere yardım malzemelerini toplayıp 100'ün üstündeki TIR'la bölgedeki depremzedelere ulaştırdıklarını belirtti. Kurumlarının ulusal ve uluslararası anlamda insani yardım zinciri oluşturup tüm yurtta olduğu gibi takdir edilecek bir dayanışma ruhunu ortaya koyduklarını da söyleyen Yücel, “Bahçeşehir Üniversitesi Mezunlar Derneğimizin organizasyonu ile ilk 48 saatte 72 mezun ve gönüllüden oluşan 22 mikro ekip bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Başarılı çalışmalarıyla bölgede birçok depremzedenin enkaz altından kurtarılmasında görev yaptı. Enkaz yerlerine 21 iş makinası göndermemizin yanı sıra, sahra çadırı da kurduğumuz deprem bölgesinde yeni ihtiyaçlar doğrultusunda destek faaliyetlerimize hızla ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Öğrenci ve öğretmenlerimizin yanındayız"

Yücel, Yükseköğretimde 6 Mart'ta başlayacak bahar döneminde uygulamalı derslerde kontenjan uygunluğuna göre depremzede öğrencilere Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde özel öğrenci statüsünde ücretsiz eğitim imkanı da sunacaklarını belirterek, “Depremde maalesef kurumlarımızda görev yapan öğretmenler ile öğrencilerimizi de kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ülkemizi yasa boğan depremde anne veya babasını kaybeden öğrencilerimize ömür boyu eğitim desteği ile vefat eden kurum mensubu öğretmenlerimizin ailelerine bir yıl boyunca maaş verme kararı aldık. Öğrenci ve öğretmenlerimizin her daim destekçisi olarak bölgede hayatın normale dönmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi. Hatay şehir merkezinde depremzedelerle bir araya gelen Yücel ve beraberindekiler, İskenderun ve Belen kampüslerinde de incelemelerde bulundu.