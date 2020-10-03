Büfe sahibi, iş yerinin önünde silahlı saldırı sonucu öldürüldü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde büfe sahibi, iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Büfe sahibi Orhan Genç (38), iş yerinin önünde U.T. isimli şahsın silahlı saldırısına uğradı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Genç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan U.T, polis ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alındı.