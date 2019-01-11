İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Buket'in gelinlikli tabutunu kadınlar taşıdı

Ukrayna’nın Harkov kentinde arkadaşı Zeynep Hüsünbeyi ile birlikte öldürülen üniversite öğrencisi Buket Yıldız’ın cenazesi, Hatay’da toprağa verildi.

Ukrayna'nın Harkov kentinde arkadaşı Zeynep Hüsünbeyi ile birlikte öldürülen üniversite öğrencisi Buket Yıldız'ın cenazesi, Hatay'da toprağa verildi.


Ukrayna'da Hüsnü Can Ç. tarafından öldürülen tıp öğrencisi iki Türk kızdan biri olan Buket Yıldız'ın (20) cenazesi, dün akşam Hatay'ın Samandağ ilçesine getirildi.


Buket Yıldız'ın cenazesi hastane morgundan alınarak asri mezarlığa getirildi. Buket Yıldız'ın üzerinde gelinlik bulunan tabutunu kadınlar taşıdı.


Mezarlığa getirilen Buket Yıldız'ın cenazesi burada kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Yıldız'ın sevenleri, mezarına karanfiller bıraktı.


Cenaze sonrasında açıklamalarda bulunan Buket Yıldız'ın babası Hikmet Levent Yıldız, kadın cinayetlerinin artık son bulmasını isteyerek, “Acılı bir baba olarak konuşuyorum ama bunun dışında bu kadın cinayetleri gittikçe çoğalıyor. Aslında eskiden de vardı ama üzerine bu kadar düşülmüyordu. Şu anda örgütsel, duyarlı kadınlarımız sayesinde ön plana çıktığı için sayıları belli oldu, ciddiyeti ortaya çıktı. Ama ciddiyetin ortaya çıkması yetmiyor. Kadınların ayaklarının altına cennet verildiği halde, o cenneti almaya çalışıyoruz. İnşallah bunlar son olur, azalır, bu canilere de en büyük cezalar gelir. Zanlı tutuklandı ama birçok yalan dolan ifadeler ile farklı bir noktaya getiriyor. Adli tıp raporlarında görülürse, caninin gerçekten cani olduğunu görecekler. Onun dediklerinin hemen hemen hiçbiri doğru çıkmayacak” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.