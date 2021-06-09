Burnaz Plajı sezonu açtı

Hatay'ın Erzin ilçesindeki Burnaz Plajı'nda sezon açılışı yapıldı.

Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Hatay Valiliği, Erzin Kaymakamlığı ve Erzin Belediye Başkanlığının yürüttüğü ortak projeyle Burnaz Plajı'nın açılışını geçen yıl yaptıklarını hatırlatarak, “İşletmeciliğini Erzin Belediyemiz tarafından yürüttüğümüz Burnaz Plajı sezon açılışını yapmış bulunuyoruz. Burnaz Plajı ender doğal kumsala sahip yerlerden bir tanesidir. Deniz, güneş ve kumsal bölgemiz halkının özlediği bir ortamdır. Bu nedenle belediye olarak hizmet bakımından en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Bölge halkımıza güvenli bir şekilde ailecek bu doğa harikası yerden faydalanma imkanı sunuyoruz” dedi.

Başkan Elmasoğlu, plajı pandemi kuralları çerçevesinde bölge halkının hizmetine sunduklarını ifade ederek, “Halkımızın da salgın kurallarına uygun hareket etmelerini rica ediyorum” diye konuştu.