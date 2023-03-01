Bursa Büyükşehir Belediyesi Hatay'da depremzedelerin yaralarını sarıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi depremin vurduğu Hatay'da yaraları sarmak için kolları sıvadı. Hatay'da üç bölgede 2 bin adet konteyner ile 110 bin metrekare alana sahip geçici konaklama alanı oluşturan Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda depremzedelerin günlük yaşantılarını devam ettirebilmeleri amacıyla için de; sağlık ocağı, ibadethane, berber, çocuk oyun alanları, örgün eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri çok makatlı çadırlar, yemekhane, çamaşırhane gibi tesisler kuruyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok yıkıma neden olduğu şehirlerin başında gelen Hatay'da yardım çalışmaları sürüyor. Antakya'da yaraların sarılması için 3 bölgede koordinasyon kuran Bursa Büyükşehir Belediyesi, depremzedeler için 2 bin adet konteyner ile 110 bin metrekare alana sahip geçici konaklama alanı oluştururken, konaklama alanında barınacak olan depremzedelerin günlük yaşantılarını devam ettirebilmeleri amacıyla için de; sağlık ocağı, ibadethane, berber, çocuk oyun alanları, örgün eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri çok maksatlılı çadırlar, yemekhane, çamaşırhane gibi tesisler tam donanımda tasarlanıyor. 90 adet WC ve duş için su ve kanal bağlantısı da depremzedeler için faaliyete geçirildi.

Elektrik ihtiyacını karşılamak için 56 bin metre alçak gerilim elektrik hattı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesi Hatay'da Elektrik ihtiyacını karşılamak için 7 bin KVA'lık güce sahip 7 adet trafo binası, 56 bin metre alçak gerilim elektrik hattı ve 450 adet alçak gerilim dağıtım panosu tesis ederken, şuana kadar 110 binmetrekarelik alanda toplamda 30 bin metreküp kazı işi bitirilerek 155 bin ton dolgunun da 120 bin tonu tamamlandı.

Hatay ili Antakya ve Defne ilçelerinde toplamda 132 mahalle ve köyde (Antakya 95 defne 37 mahalle) şuana kadar 2500'ün üzerinde sefer yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 12 bin depremzede için yemek dağıtımı yaparken, günlük 150 ton kapasiteyle; 5 adet kullanım suyu tankeri ve 2 adet içme suyu tankeriyle bölgede hizmet vermeye devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka, “Depremin ilk yaşandığı günden itibaren Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş Gaziantep Nur Dağına ulaştı. Orada bulunan ekiplerimizle birlikte görevlerini tamamladıktan sonra kendilerine verilen görev gereği Hatay Antakya bölgesine geldi. Bizde Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak organizasyonumuzu tamamlayıp bu noktaya yerleştik. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Antakya'da TÜVTÜRK, Defne ve MOBSAN bölgelerinde ekiplerimizi koordine ettik. Toplamda 1600 personel ile deprem bölgesinde rotasyon yaparak faaliyet gösteriyor. Şu an sahada 420 personel ve 200 iş makinasıyla sahada depremzedeler için görev yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Önceliklerinin depremzedeler için konteynır kentler oluşturmak olduğunu söyleyen Aka, "3 bölgede 120 bin metrekarelik alanda konteynır kent ve bu kent için elektrik, su gibi alt yapı çalışmalarını tamamladık. Yaklaşık 105 civarında konteynırın montajına başladık ve nasipse önümüzdeki haftaya kadar bu bölgeyi tamamlamayı düşünüyoruz. İkinci bölgede ise yaptığımız çalışmalarla 510 konteynırımızın montajı başladı. 2. bölgede gelen konteynırlar de-monte olduğu için çalışmalar daha hızlı ilerliyor. Bu bölgede olan çalışmaları da mart ayının ortalarına doğru bitirmeyi planlıyoruz. Tabi bu çalışmalar bittikten sonra konteynır kentlerin etrafını tellerle çevirip sosyal bir yaşam alanına çevireceğiz. Asıl önem verdiğimiz 3. Bölgede ise yaklaşık 80 bin metrekare alanda çalışma başlattık. Bu alanda 60 iş makinasıyla zeminde iyileştirme yapıyoruz. Antakya'da yaşayan vatandaşlar bu noktalarda yaklaşık 1 yıldan fazla bir süre kalacakları için zemin kodunu yükseltmek zorundayız. Çünkü yağmur veya kar yağdığı dönemlerde burada yaşayan vatandaşlar zorluk çekmesinler. Toplamda 2 bin adet konteynır ev yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.