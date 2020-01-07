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Büyük Karaçay Barajı su tutmaya başladı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yapımı tamamlanan Büyük Karaçay Barajı su tutmaya başladı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yapımı tamamlanan Büyük Karaçay Barajı su tutmaya başladı. Son yağan yağmurlarla beraber barajın neredeyse yarısının dolduğu görüldü.


Yapımı uzun süredir devam eden Büyük Karaçay Barajı toplam 400 milyon TL'ye mal oldu


AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Büyük Karaçay Barajının 5 yıldızlı bir proje olduğunu söyledi. Büyük Karaçay Barajının bölgenin Abant Gölü olacağını söyledi.


Büyük Karaçay Barajının çok önemli 5 fonksiyon taşıdığını belirten Yayman, ”Baraj sulama sağlayacak, sel ve taşkınları önleyecek, elektrik enerjisi üretecek, Antakya'nın içme suyu ihtiyacını karşılayacak, baraj havzasının bölgeye yeni bir Abant Gölü gibi büyük bir rekreasyon ve destinasyon alanı kazandıracak” dedi.


DSİ Hatay İl Müdürü Mehmet Ekinci, ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu barajın 3.554 hektar tarımsal sulama, 123.000 m/gün içme ve kullanım suyu, yılda 15,15 kw enerji üretiminin yanı sıra taşkın kontrol faydası bulunduğunu kaydetti.

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