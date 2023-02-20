Büyükçekmece Belediye başkanı Akgün, Hatay'daki çalışmaları yerinde inceledi

Hasan Akgün, depreminin ilk gününden itibaren Hatay ilinde çalışmalara başlayan Büyükçekmece Belediyesi Lojistik Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra depremzede vatandaşları ziyaret etti.

6 Şubat günü Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi merkezli depremden en ağır şekilde etkilenen kentlerimizden Hatay'a ilk gün giden Büyükçekmece Belediyesi arama kurtarma ve lojistik ekibi depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz çalışıyor. Haftasonu deprem bölgesine giden Hasan Akgün, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş ile de bir araya gelen Hasan Akgün, her iki belediye başkanına geçmiş olsun ve taziye dileklerini iletti. Depremzedelere geçmiş olsun ziyareti

“Tüm imkanlarımızı seferber ettik”

Büyükçekmece ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Tarık Erdoğan, Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Hakan Çebi ile birlikte Hatay'da incelemelerde bulunan Başkan Akgün, depremzede vatandaşları ziyaret etti. Büyükçekmece Belediyesi olarak depremin yaralarının sarılması için tüm imkanların seferber edildiğini belirten Başkan Akgün; “Depremin ilk anından itibaren Büyükçekmece Arama Kurtarma Ekibimiz BAKUT ve yardım ekibimiz deprem bölgesinde canla başla hizmetlerini sürdürüyorlar. Her gün 15 bin kişiye sıcak yemek ve depremzedelerimize ihtiyaçlarını ulaştıran tüm çalışma arkadaşlarıma, gönüllülerimize, BAKUT ekibimize ve ekiplerimizin başında bulunan Belediye Başkan Yardımcımız Dr. Rıza Evren Kılcı ile diğer yönetici arkadaşlarıma şahsım ve büyük Büyükçekmece ailem adına şükranlarımı sunuyorum. Özellikle de tüm deprem bölgesinde umudu canlandıran başta İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere; tüm büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımıza, belediyelerimize ve gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.