Büyükelçi Kazuhiro, Japon yatırımlarını yerinde inceledi

Hatay'da yapılan Japon yatırımlarını inceleyen Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, “Türkiye'ye getirilen yükün giderilmesi amacıyla atık su arıtma tesisi başta olmak üzere çeşitli hibe programı yürütmek suretiyle halka toplu hizmet vermekteyiz” dedi.

Büyükelçi Kazuhiro, Hatay'da yapılan Japonya yatırımlarını yerinde inceledi. Hatay ziyaretine Kırıkhan Atıksu Arıtma Tesisi ile başlayan Kazuhiro'ya tesiste JICA Türkiye Ofis Temsilcisi Yurika Saıto, İller Bankası Adana Bölge Müdürü Muzaffer Akgüner, HATSU daire başkanları ve şube müdürleri eşlik etti. Yetkililer, merkez mahallerine ait atık suların kanalizasyon şebekesinden Karasu Deresi'ne direkt deşarj edilmesiyle yüksek oranda kirlilik ile derenin kirlendiğini ve bölgede tarımsal sulamada kullanılan Karasu Deresi'nin çevre ve insan sağlığı açısından çok ciddi tehdit oluşturduğunu belirtti. Kırıkhan Atıksu Arıtma Tesisi'nin uzun havalandırmalı aktif çamur prensibiyle birinci kademede 100 bin kişi ve 12 bin metreküp gün debiye göre projelendirildiğini söyleyen yetkililer, finansmanın JICA kredisi ile sağlandığını anlattı. İnşaatın birinci kademesi için 430 milyon 740 bin 630 Japon yeni, ikinci kademesi için 55 milyon 528 bin 510 Japon yeni olmak üzere toplamda 489 milyon 269 bin 140 Japon yeni harcama yapıldığı bilgisi verildi. Atıksu arıtma tesisinin ardından Kadınlara Yönelik Mesleki Eğitim Atölyesi için Ekipman Sağlanması Projesi açılış törenine katılan Büyükelçi Kazuhiro, burada da yetkililerden program hakkında bilgi aldı. Ardından Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'ni gezen Büyükelçi Kazuhiro, burada yaptığı açıklamada, “Özellikle Hatay için Suriyeli sığınmacıların sorununun çok yük getirdiğinin farkındayız. Bu Türkiye'ye getirilen yükün giderilmesi amacıyla atıksu arıtma tesisi başta olmak üzere çeşitli hibe programı yürütmek suretiyle halka toplu hizmet vermekteyiz. Kadınlara yönelik mesleki ekipmanların sağlanması projesine baktık. Japonya Büyükelçiliği olarak böyle bir yardımla birlikte yerel projelere hibe programı kapsamında 83 tane projeyi hayata geçirmiştik. Toplam ise 6 milyon 220 bin dolarlık yardım edildi” dedi.