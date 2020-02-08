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Büyükşehir, selin vurduğu Pozantı'da çalışmalara başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi, Pozantı Belemedik yolunda selin etkisiyle oluşan ağır hasarı gidermek için çalışma başlattı.


Adana Büyükşehir Belediyesi, Pozantı ilçesi Belemedik yolunda, selden dolayı tıkanan menfezlerle, tıkanan ve kırılan beton boruları değiştirmek, hasar gören köprüleri onarmak, ulaşımın aksadığı bölgede, araç geçişinin yeniden güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için çalışma başlattı. Adana Büyükşehir Belediyesi, selin zarar verdiği noktada 30 tonluk ekskavatör, kamyon, tır ve kepçe gibi ağır iş makineleriyle çalışarak, bölgede selin yolaçtığı yıkımı onarıyor.


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çalışma gerçekleştirilen bölgede incelemelerde ve denetlemelerde bulundu.


Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan ve Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın eşlik ettiği Zeydan Karalar, Adana'da bir süre önce yaşanan şiddetli selin adından, Toroslardaki ilçelerde de sel felaketinin meydana geldiğini belirterek, Adana Büyükşehir Belediyesi olarak, bütün olanaklarıyla halkın yanında olduklarını, selin; yol köprü ve menfezlere verdiği hasarı hızla onarmak için çalıştıklarını belirtti.

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