İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli Hatay'da yakalandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen operasyonda büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli yakalandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen operasyonda büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK-YPG'li teröristlerin ilçeye bağlı, Afrin sınırındaki Kalepte Mahallesindeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Operasyonda 2 kişi yakalandı. Şahısların kaldığı evde yapılan aramada canlı bomba yeleği ve bomba düzenekleri ele geçirildi.


Olaydan sonra bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edilerek arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.