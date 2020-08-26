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Buzdolabının buzluğundan tabanca ve mermi çıktı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yağma şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yağma şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi. Buzdolabının dondurucu kısmından ruhsatsız tabanca çıktı. Gözaltına alınan 3 kişiden 2'si mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yağma şüphelilerine yönelik yürüttükleri çalışmada iki farklı adrese operasyon düzenledi. Yıldırımtepe Mahallesi'nde H.I.Ö. ve Ş.Ö. isimli şahısların ikametinde yapılan aramada, mutfakta bulunan buzdolabının dondurucu kısmında et ürünlerinin arkasına gizlenmiş poşet içerisinde 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 61 adet mermi ele geçirildi. Buluttepe Mahallesi'nde A.A. isimli şahsın evinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ile 1 adet mermi bulundu.



Gözaltına alınan 3 şüpheliden A.A ve H.İ.Ö silahlı yağma suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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