İhlas Haber Ajansı

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Çadırda yangın çıktı: 1 ölü

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde depremzedelerin kaldığı çadırda çıkan yangında 1 kişi öldü, etkilenen 4 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde depremzedelerin kaldığı çadırda çıkan yangında 1 kişi öldü, etkilenen 4 kişi de hastaneye kaldırıldı.


Olay, İlçeye bağlı Numuneevler Mahallesinde meydana geldi. Yaşanan depremler nedeniyle alana kurulan 5 kişilik yabancı uyruklu ailenin yaşadığı çadır da sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kadın yaşamını yitirdi. Dumandan etkilenen 4 kişi ise hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.


Soba kurulu çadırda çıkan yangınla ilgili olay yerinde inceleme yapılarak soruşturma başlatıldı.

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