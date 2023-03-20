Çadırda yangın çıktı: 1 ölü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde depremzedelerin kaldığı çadırda çıkan yangında 1 kişi öldü, etkilenen 4 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Olay, İlçeye bağlı Numuneevler Mahallesinde meydana geldi. Yaşanan depremler nedeniyle alana kurulan 5 kişilik yabancı uyruklu ailenin yaşadığı çadır da sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kadın yaşamını yitirdi. Dumandan etkilenen 4 kişi ise hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Soba kurulu çadırda çıkan yangınla ilgili olay yerinde inceleme yapılarak soruşturma başlatıldı.