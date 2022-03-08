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Çaldıkları aracı çalıştıramayınca yaktılar

Hatay’ın Hassa ilçesinde iki şüpheli, çaldıkları aracı çalıştıramayınca parmak izi bırakmamak için yaktılar.

Hatay'ın Hassa ilçesinde iki şüpheli, çaldıkları aracı çalıştıramayınca parmak izi bırakmamak için yaktılar.


Edinilen bilgilere göre, Hassa'nın Girne Mahallesi çevre yolunda bir aracın yakıldığı bilgisini alan ekipler, kapsamlı çalışma yaparak kamera kayıtlarını da inceledi. Şüphelileri tespit eden emniyet görevlileri, M.D. ve A.B.A.'yı kısa sürede yakaladı.


Şüphelilerin alınan ifadelerinde aracı çaldıklarını, çalıştıramadıklarını ve parmak izi bırakmamak için yaktıklarını söylediği öğrenildi.


Gözaltına alınan M.D. ve A.B.A. sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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