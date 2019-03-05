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Camide yangın

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir camide çıkan yangın hasara neden oldu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir camide çıkan yangın hasara neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Özerli Mahallesi, Öğme İş Sahil Camii'nden dumanlar yükseldiğini gören çevrede bulunan vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol İtfaiye Amirliği ekipleri camideki yangına müdahale etti. Çevrede paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.


İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle cami içerisinde ve duvarlarında maddi hasar oluştu.

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