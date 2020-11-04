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Çamura saplanan araçları itfaiye kurtardı

Hatay’ın Antakya ilçesinde sağanak yağışlar nedeniyle çamur oluşan patika yolda çamura saplanan 10 aracı itfaiye ekipleri kurtardı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde sağanak yağışlar nedeniyle çamur oluşan patika yolda çamura saplanan 10 aracı itfaiye ekipleri kurtardı.


Olay ilçeye bağlı Akasya Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dün geceden itibaren etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle patika yolda çamur oluştu. Patika yolun giriş ve çıkışlarına uyarıcı dubalar koyulmasına rağmen sabah saatlerinden itibaren 10 araç çamura saplandı. İhbarlar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri araçları saplandıkları çamurdan güçlükle de olsa çıkardı.


Patika yolun araç yolu olmadığına değinen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, insanların çamurlu alanlara araçlarıyla girmemesi gerektiğini söylediler. Aynı patika yolda 10 aracı çamurdan çıkardıklarını belirten itfaiye ekipleri, Antakyalıları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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