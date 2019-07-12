İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Caner Hüseyin Bağ, Hatayspor ile sözleşme yeniledi

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Hatayspor, Caner Hüseyin Bağ ile sözleşme yeniledi.


Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hatayspor, transferleri ardı ardına açıkladı. İç transferde Soner Örnek ve Mehmet Tayfun Dingil'in ardından Caner Hüseyin Bağ ile de 2 yıllık sözleşme imzalandı.


Gerçekleşen imza törenine, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan ve Başkan Vekili Aydın Toksöz katıldı.


Hatayspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hatayspor'umuzun yıldız isimlerinden Caner Hüseyin Bağ, kendisini yeniden Hatayspor'umuzun renklerine bağlayan imzayı attı. Başarılı oyuncumuz 2 sene daha Hatayspor'umuzun formasını giyecek. Caner Hüseyin Bağ'a Hatayspor formamızla üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.