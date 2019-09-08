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Çatı katında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Hatay’da bir binanın çatı katında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Hatay'da bir binanın çatı katında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.


Edinilen bilgiye göre, merkez ilçe Antakya'nın Saraykent Mahallesi'nde bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa süre içerisinde yangına müdahale ederek, büyümeden söndürdü. Yangının sönmesiyle beraber çevredeki vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.


Kiracı Serap R.'ye ait olan çatı katı dairesinde çıkan yangının ardından inceleme ve soruşturma başlatıldı.

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