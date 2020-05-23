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Çatı katında Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir evin çatısında 167 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir evin çatısında 167 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Cumhuriyet Mqahallesi'nde yaşayan O.A'nın 3 katlı evin çatı katında Hint keneviri yetiştirdiğini tespit etti. Baskın yapılan evdeki aramada saksılar içinde 167 kök Hint keneviri ele geçirildi. O.A gözaltına alındı.

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