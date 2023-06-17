Çatıda mahsur kalan baykuşları itfaiye kurtardı

Hatay’da bir okulun çatısına takılarak mahsur kalan 2 baykuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Hatay'da bir okulun çatısına takılarak mahsur kalan 2 baykuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Samandağ ilçesi Çiğdede Mahallesinde meydana geldi. Yüksel Acun Anadolu Lisesi'nin çatı kısmında baykuşların mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler mahsur kalan 2 baykuşu merdiven yardımıyla kurtararak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.