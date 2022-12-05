Çatıdan düşerek ağır yaralanan tesisatçı kurtarılamadı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çatıdaki sıcak su şebekesinde oluşan arızayı tamir etmek istediği sırada düşen ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan tesisatçı kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, Özerli Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın çatısındaki sıcak su temini için kullanılan güneş enerji sisteminde oluşan arızayı tamir etmek için çatıya çıkan Lokman Aslan (47) adlı su tesisatçısı, çalıştığı sırada binanın merdiven boşluğundaki beton zemine düşerek ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan Lokman Aslan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşanan iş kazası ile ilgili soruşturma sürüyor.