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Cemil Meriç'in doğup büyüdüğü ev, depreme dayanarak ayakta kaldı

Ünlü yazar ve düşünür Cemil Meriç, Hatay’da doğup büyüdüğü ve daha sonra müzeye çevrilen 107 senelik evi, meydana gelen depremlere dayanarak ayakta kaldı.

Ünlü yazar ve düşünür Cemil Meriç, Hatay'da doğup büyüdüğü ve daha sonra müzeye çevrilen 107 senelik evi, meydana gelen depremlere dayanarak ayakta kaldı.


Ünlü yazar ve düşünür Cemil Meriç'in 1916 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde doğup büyüdüğü ev Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen depremlere dayandı. Tam 107 yıllık Cemil Meriç'in doğup büyüdüğü tarihi ev, daha sonra sevenleri için Cemil Meriç Müzesi adıyla müzeye dönüştürüldü.


Cemil Meriç'in 107 yıllık evi, havadan görüntülendi.

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