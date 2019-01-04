Çevlik Tatil Köyü'nde sokaklara parke taşı döşeniyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinin önemli turizm merkezlerinden olan Çevlik Tatil Köyü'nde ara yollarda parke kaplama çalışması yapılıyor.

Samandağ Belediyesi Fen İşleri ekipleri, ilçe genelinde yeni yol, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin önemli turizm merkezlerinden olan Çevlik Tatil Köyü'nde ise ara yollarda parke kaplama çalışmaları yapılıyor.

Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız, vatandaşların talepleri, görüş ve önerileri doğrultusunda ilçenin dört bir yanında yol çalışmalarına devam edildiğini ifade ederek, “Çevlik, ilçemizin önemli turizm mekanlarındandır. Aynı zamanda da yerleşim merkezi konumundadır. Başladığımız çalışmaları en kısa sürede bitirerek halkımızın hizmetine sunuyoruz. Halkımıza en iyi hizmeti vermek için gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.