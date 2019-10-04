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Cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı.


Alınan bilgiye göre, 5 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan ve Hatay Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak yatan 23 yaşındaki Bayraz Ber, yaklaşık 3 ay önce firar etti.


Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Barboras Mahallesinde olduğunu belirlediği firarinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda cezaevi firarisi Bayraz Ber saklandığı evde yakalandı.


Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan cezaevi firarisi işlemleri tamamlandıktan sonra Hatay Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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