Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan ve Yayladağı Açık Cezaevinde hükümlü olarak yatan Yunus Ören (28), yaklaşık 1 ay önce firar etti.

Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Barboras Mahallesinde olduğunu belirlediği firarinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda cezaevi firarisi Yunus Ören saklandığı evde yakalandı.

Emniyette ifadesi alınan cezaevi firarisi işlemleri tamamlandıktan sonra Hatay Kapalı Cezaevine teslim edildi.