CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Dostluğumuzu, beraberliğimizi bozmayalım"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hangi partiden, siyasi görüşten olursak olalım dostluğumuzu, beraberliğimizi bozmayalım. Bu şanlı bayrağın altında hep beraber huzur içerisinde yaşayalım.” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlediği mitingde partililere seslendi. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi cennet gibi bir ülke yapmak isteriz. Beraber, birlikte yaşamak için hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimsenin kimliğini, yaşam tarzını, inancını sorgulamadan." diyerek "İnsan Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır ve bizim başımızın üstünde yeri vardır, felsefesi ile ve kültürü ile hareket ederiz. Hepimizin sorunları var, en çokta çiftçilerimizin. Çiftçi perişan. Gübre alacaksın yüzde yüz zam geldi, ilaç alacaksınız yüzde yüz zam geldi. Su kullanacaksınız zamlı." diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl Yunanistan'dan pamuk alındığını belirten Kılıçdaroğlu, “Sadece 2018 yılında Yunanistan'dan 113 milyon dolarlık pamuk aldık, 13 milyon dolarlık da tütün aldık. Bu memlekette tütün, pamuk ekecek yer kalmadı mı? Varsa dışarıdan niye alıyoruz? Memleketi 17 yıldır yönetiyorsun bir de Hatay'a gelip 6 baraj yaptık diyorsun, pes. Buna izin vermeyeceğiz. Hangi partiden, siyasi görüşten olursak olalım dostluğumuzu, beraberliğimizi bozmayalım. Bu şanlı bayrağın altında hep beraber huzur içerisinde yaşayalım.” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, hayatın her alanında verginin olduğunu, ancak kürkte verginin sıfırlandığını söyleyerek, “Kürkte vergiyi sıfırladılar. Şimdi diyeceksiniz ki; ‘Kürk alacak paramız yok.' Bu kürkten niye vergiyi sıfırladılar. Saray sosyetesinin kürke ihtiyacı var, onun için sıfır olması lazım. Çiftçiye, esnafa, sanayiciye, asgari ücretliye, hayatın her alanında vergi var, ama kürkte vergi sıfır. Düşünün, kim düşünecek? Geçmişte AK Parti'ye oy veren kardeşlerim düşünecek. Ben vergi veriyorsam, onlar niye vermiyorlar? 8 milyona yaklaştı işsiz sayısı. Son bir yılda işsiz kalanların sayısı 1 milyon 11 bin. 1 milyon kişinin işsiz kalması, 1 milyon eve para girmemesi, babanın çocuğu okula giderken harçlık verememesi, tencerenin kaynamaması, huzurun ve bereketin olmaması demektir. Saraydakiler işsizliğin, yoksulluğun ne demek olduğunu biliyorlar mı?” ifadelerini kullandı.