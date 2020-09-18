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CHP Hatay Milletvekili Güzelmansur'un Covid-19 testi pozitif çıktı

Hatay CHP Milletvekili Mehmet Güzelmansur’un korona virüs testi pozitif çıktı.

Hatay CHP Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un korona virüs testi pozitif çıktı.


Milletvekili Güzelmansur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenmiş bulunmaktayım. Şu anda evde dinleniyorum. Sağlık durumum gayet iyi. Son günlerde Covid-19 hızla yayılıyor, artan vakalar bunu açıkça gösteriyor. Dikkatli olmaya özen gösterelim. Ayrıca pandeminin ülkemizde görüldüğü ilk günden bu zamana kadar fedakarca mücadele veren tüm sağlık çalışanlarımıza, eczacılarımıza şükranlarımı sunuyor, sağlıklı günlerde tekrar bir araya gelmeyi temenni ediyorum. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız" ifadelerini kullandı.

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