İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

CHP mitinginde ‘Bozkurt' işareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Hatay’da gerçekleştirdiği mitingde bazı vatandaşların bozkurt işareti yapması dikkatlerden kaçmadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay'da gerçekleştirdiği mitingde bazı vatandaşların bozkurt işareti yapması dikkatlerden kaçmadı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay'da gerçekleştirdiği mitingde konuşma yaptığı sırada bazı vatandaşlar, ‘Bozkurt' işareti yaptı. Bunu gören Kılıçdaroğlu, Ülkücülerin de mitingde olduğunu ve onlara soru sormak istediğini söyleyerek tank palet fabrikası ile ilgili soru yöneltti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu “Bir memleketin silah fabrikaları o memleketin onurudur, gururu, namusudur. Eğer bir iktidar kalkar kendi silah fabrikasını tank palet fabrikasını, değeri 20 milyon dolar olan fabrikanın en büyük hissesini yüzde 49.9'unu Katar ordusuna pazarlarsa ben onlara milliyetçi demem, ben onlara Ülkücü demem. Tank palet fabrikasını yabancı orduya vereceksin, bunu asla kabul etmem. Milliyetçilik, Ülkücülük başımın üstüne. Kim bu bayrağa sahipse, kim bu bayrağı seviyorsa, kim silah fabrikalarının yabancı orduya satılmasına karşıysa işte o milliyetçidir, Ülkücüdür.” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.