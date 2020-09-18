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CHP Samandağ İlçe Başkanı Abacı'nın Covid-19 testi pozitif çıktı

CHP Samandağ İlçe Başkanı Av.

Turgay Abacı ve kardeşi Av. Bedir Abacı'nın korona virüs testleri pozitif çıktı.


Edinilen bilgiye göre, yapılan kontrollerin ardından Av. Süleyman Bedir Abacı evinde karantinaya alınırken, Turgay Abacı'nın tedavisinin Hatay Devlet Hastanesi'nde sürdüğü belirtildi.


Samandağ İlçe Başkanı Abacı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi altındayım. Bu süreçte arayıp soran, geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dost ve arkadaşlara yürekten teşekkür ediyorum. Bu virüs ciddi anlamda dikkate alınması gereken bir hastalık. Lütfen çok dikkatli olun. Görüşmek üzere inşallah" ifadelerini kullandı.

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