Cilvegözü'nde alışılmışın dışında bayram görüntüsü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü sınır kapısında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanmadı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı Türkiye'nin birçok noktasında bulunan Suriyeli vatandaşların sıklıkla kullandığı sınır kapısı konumunda. Geçtiğimiz yıllarda bayram öncesinde yoğunluğun yaşandığı Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda bu yıl Kurban Bayramı arifesinde alışılmışın dışında bir görüntü oluştu. Her yıl bayramlarda binlerce insanın kullandığı gümrük kapısını kullanan vatandaş sayısı çok az oldu. Hatay Valiliğinden alınan özel izinle seyahat edebilen vatandaşlar, bayramda memleketlerine gidemediler. Suriye'ye yük taşıyan tır sürücüleriyse, sınır kapısı önünde kuyruk oluşturarak geçiş işlemleri için bekledi.

Öte yandan bu bayram Suriyeli vatandaşların memleketlerine gitmemelerinde asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğunun da düşünüldüğü ifade edildi.