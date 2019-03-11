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"Çınarlarla Fidanlar Birarada" etkinliği

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde “Çınarlarla Fidanlar Birarada” etkinliği düzenlendi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde “Çınarlarla Fidanlar Birarada” etkinliği düzenlendi.


Karakese İlkokulu ana sınıfı tarafından hazırlanan ve yürütülen proje kapsamında minik öğrenciler nineleri ile okul sıralarında biraya geldiler. Torunlarının oyunlarına eşlik eden nineler birlikte turşu kurmayı, börek açmayı öğreterek bilgilerini minik öğrenciler ile paylaştılar.


Okul öncesi öğretmeni Nurcan Yılmaz, amaçlarının iki nesil arasındaki bağı güçlendirmek olduğunu belirterek, “Öğrencilerimizin anneanne, babaanne ve dedelerini sınıfa davet ederek birlikte faaliyet yaparak oyunlar oynadık, hikaye okuyarak onları da eğitime dahil ederek bu iki nesil arasındaki aile bağlarını güçlendirerek gelecek nesillerimizin de bugün öğrendiklerine sahip çıkarak sürdürmelerini hedeflemekteyiz. Ayrıca, bizleri bugünlere getiren değerli büyüklerimizin bir kenarda kendilerini işe yaramaz ve yalnız hissetmemelerini istiyoruz” dedi.

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