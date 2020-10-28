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Çocuklar kandil heyecanıyla pandemi kurallarını unuttu

Anadolu’nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi’nde Mevlid Kandili kutlandı.

Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde Mevlid Kandili kutlandı. Pandemi kurallarının uygulandığı camide büyükler kuralları yerine getirirken, camiyi dolduran çocuklar ise heyecanlarına yenik düştü.


Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan ve Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisinde, Mevlid Kandili kutlamaları gerçekleştirdi. Pandemi öncesinde tıklım tıklım dolan cami pandemi nedeniyle çok az sayıda vatandaşa kapılarını açarken, camiye gelen vatandaşlar pandemi kurallarını yerine getirerek namazlarını kıldı, dualarını etti. Aileleri ile beraber namaza gelen çocuklar ise arkadaşlarıyla bir araya gelmenin heyecanıyla pandemi kurallarını unuttu. Camiye gelen vatandaşların tebessüm ettiği görüntülerin ardından çocuklar bu seferde cami çıkışında dağıtılan lokum için birbirleriyle yarıştı.


Mevlid Kandili kutlamaları kuran tilaveti sonrası son buldu.

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