Çocuklarda bademcik iltihabına dikkat

Dr. Serkan Gökpınar, yılda 4 veya 5 defa bademcik iltihaplanması teşhisi konmuş çocuklarda bademcik ameliyatını gerekli gördüklerini belirterek, bademcik ameliyatının ‘Thermal Welding' sistemi ile artık kolaylıkla gerçekleştirebildiklerini belirtti.

Çocukluk döneminde karşılaşılan en sık rahatsızlıklardan birisinin bademcik iltihabı olduğunu ifade eden Op. Dr. Serkan Gökpınar, “Çocukluk döneminde sıkça karşılaşılan hastalıklardan olan bademcik iltihapları, çoğu kez tekrarlanan antibiyotiklerle tedavi edilmektedir. Ancak hastalanma sıklığı üst üste yılda 4 defadan fazla olduğunda, bademcik ameliyatına artık gerek görülüyor. Bademcik ameliyatı basit bir ameliyat olarak bilinmekle beraber, aslında kanama ve ağrı gibi ciddi komplikasyonları bulunan önemli bir ameliyattır. Bademcik ameliyatlarında, kanama riskini azaltmak amacıyla geliştirilen ‘Thermal Welding' sistemi sayesinde bademcikler, çevre dokulara zarar vermeden artık kolaylıkla ayrılabiliyor. Klasik yöntemle yapılan bademcik ameliyatlarında yaraların iyileşmesi, yaklaşık dört hafta kadar sürebilirken, Thermal Welding yöntemiyle süre yaklaşık bir haftayla sınırlı olmaktadır. Isı enerjisi kullanılan Thermal Welding yönteminde kanamasız bir ortam sağlanmasının yanı sıra, cerrahın ameliyat süresince tek alet kullanması ve alet değiştirmemesi sonucu, ameliyat süresinin de kısalmasını sağlar. Bu teknikle ağrının da az olması nedeniyle, hastanede kalış süresi de kısalır ve hasta aynı gün taburcu edilebilir” dedi.