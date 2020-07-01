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Çocukların arasında çıkan tartışma ailelerin dahil olmasıyla çatışmaya döndü: 7 kişi gözaltına alındı

Hatay’ın Antakya ilçesinde çocukların kendi arasındaki bisiklet kavgasına aileler karıştı kavga silahlı çatışmaya döndü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde çocukların kendi arasındaki bisiklet kavgasına aileler karıştı kavga silahlı çatışmaya döndü.


Edinilen bilgiye göre, Antakya İlçesi Altınçay mahallesinde yaşayan 2 ailelinin çocukları gün içerisinde bisiklete binme kavgası etti. Çocuklar arasında çıkan kavgaya önce kadın müdahil sonra akşam ise erkekler karıştı. Çocukların Aileleri önce tartıştı, tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.


İki ailede silahlarla birbirine ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar polis ekiplerine olayı bildirmesi üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi.


Polisin gelmesi üzerine iki aileden 7 kişi gözaltına alındı. Silahlı kavgada ölen ve yaralananın olmadığı öğrenildi.

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