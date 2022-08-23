Çöken duvarın altında kalan motosikletli hayatını kaybetti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak yağış nedeniyle bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Yoldan geçmekte olan motosiklet sürücüsü çöken duvarın altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıseki Mahallesi kırsalı At Oynağı mevkisinde sağanak yağış nedeniyle yolun yanında bulunan inşaatın istinat duvarı aniden çöktü. Olay esnasından kullandığı motosiklet ile yoldan geçmekte olan Bahri Gündüz (55) adlı şahıs yola doğru çöken istinat duvarı altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine kurtarma, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çöken duvarın altından çıkarılan ve hayatını kaybettiği belirlenen Gündüz'ün cansız bedeni İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.