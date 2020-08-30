Çöp konteyneri çizgi kahramanlarla süsleniyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir grup genç, yol kenarlarında bulunan çöp konteynerlerini boyayıp üzerine çizgi film kahramanları çiziyor.

Kafa Dengi Sanat Grubundan Zeynep Aydın, çalışmayı sosyal farkındalık amacıyla hayata geçirdiklerini belirterek, "Çöp konteynerlerinde oluşturduğumuz resimlerdeki amacımız çöplerin çöp konteynerine atılmasını sağlamak ve çocuklarımıza küçük yaşlardan başlayıp çöplerin çöp konteynerine atılması gerektiğini öğretmek" dedi.

Çöp konteynerleri üzerinde çocuklara yönelik çizgi kahramanlar ve emojilerin yer aldığını belirten Aydın, "Hem çocuklarımızı hem de ilçe halkını teşvik edip Samandağ'ı güzelleştirebiliriz" diye konuştu.

Kafa Dengi Sanat Grubu kurucularından Gökhan Selçuk ise, "Duyarlılığı artırmak amacıyla arkadaşlar ile birlikte toplanarak çalışmamıza başladık ve güzel bir çalışma ortaya çıkmış oldu. Umarım Samandağ'ın duyarlılığına bir katkıda bulunmuş oluruz ve güzelleştirmişizdir" ifadelerini kullandı.