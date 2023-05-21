Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP Genel Başkanı ve onun ardından gidenler gibi milleti suçlamıyoruz"

Hatay'da depremzedelere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve onun ardından gidenler gibi milleti suçlamadıklarını belirterek, "Biz kimseyi tercihlerinden ötürü aşağılamıyor, hor, hakir görmüyoruz. Hele hele depremde yakınlarını kaybetmiş kardeşlerime siyasi tercihlerinden dolayı ayrımcılık yapmak, onları kaldıkları yerlerden kapı dışarı etmek, aklımızın köşesinden bile geçmez" dedi.

Hafta sonunu deprem bölgesinde geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde en fazla hasarın yaşandığı Hatay'ın Antakya ilçesinde Konya 2. Etap Konteyner Kentinde depremzedelerle bir araya geldi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, millete parmak sallayanlardan olmadıklarını belirterek, “Yirmi bir yıllık iktidarlarımız döneminde millete tepeden bakanlardan olmadık. Hepsini de zaferle kazandığımız on beş seçimin hiçbirinin ardından insanımızı tehdit etmedik. Tahkir etmedik. Ayıranlardan, ayrıştıranlardan değil, hep şu anda olduğu gibi birleştirenlerden, 85 milyonun tamamını kucaklaştıranlardan olduk. Nefretin, kinin ve öfkenin diliyle değil, daima kardeşliğin diliyle konuştuk. Bugün de aynısını yapıyoruz. Bugün de sandıkta tecelli eden iradeye böyle yaklaşıyoruz. CHP Genel Başkanı ve onun ardından gidenler gibi milleti suçlamıyoruz. CHP zihniyetinin temsilcileri gibi insanımızı itham etmiyoruz. Biz kimseyi tercihlerinden ötürü aşağılamıyor, hor, hakir görmüyoruz. Hele hele depremde yakınlarını kaybetmiş kardeşlerime siyasi tercihlerinden dolayı ayrımcılık yapmak, onları kaldıkları yerlerden kapı dışarı etmek, aklımızın köşesinden bile geçmez. Bugüne kadar olduğu gibi yine aziz milletimizin iradesine saygı göstererek ülkeye ve millete hizmet yolculuğumuza devam ediyoruz. Kabahatli aramak yerine kendimizi sorguluyoruz. Millete parmak sallamak yerine kendi işimize bakıyor; nerede eksiğimiz, hatamız, kusurumuz varsa onu düzeltmeye çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da bu şekilde etmeyi sürdüreceğiz. Biz sizi seviyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yahu sizin ne semeriniz var, ne eseriniz var”

Muhalefetin eseri bulunmadığını belirten Erdoğan, “Kardeşlerim biraz sonra Defne'deki hastanemizin inşallah açılışını yapacağız. Bakınız, bu hastanenin temelini attığımız zaman muhalefet ne dedi. ‘Üç ayda hastane mi yapılırmış' dedi. Bunlar zavallı. Biz covid döneminde İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda üç ayda kardeşlerim 1006 yatak kapasiteli Murat Dilmener Hastanesi'ni yaptık. Aynısını Anadolu Yakası'nda yaptık. Biz işte orada kendimizi ispatladık. Biz arazi adamıyız arazi. Biz çalışarak geliyoruz, üreterek geliyoruz. Şimdi ‘üç ayda bu nasıl olur diyenler' ya sizin hayatınızda bir eser var mı? Bir hizmet var mı? Yok. Ziya Paşa ne diyor? ‘Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri' Yahu sizin ne semeriniz var, ne eseriniz var” diye konuştu.