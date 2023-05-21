Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha seçimi bile kazanmadan bu derece azgınlaşanlar, Allah korusun göreve gelseler, milletimize nefes dahi aldırmazlar"

Hatay'da depremzedelere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha seçimi bile kazanmadan bu derece azgınlaşan muhalefetin, göreve gelse millete nefes dahi aldırmayacağını söyledi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde Konya 2. Etap Konteyner Kenti'nde depremzedelere hitaben konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milleti hiç kandırmadığını belirterek, "Bugün varız. Ama yarın ne olacağımızı sadece Rabbimiz bilir. Bizim yegane gayemiz emrihak vaki olmadan sizlere en güzel şekilde hizmet etmek, milletimizin duasını almaktır. Arkamızda hayırla, şükranla, minnetle yad edilecek eserler bırakmaktır. Milletimize ‘bir Tayyip Erdoğan vardı, dürüst adamdı, çalışkan adamdı, mert adamdı, yürekli adamdı, Allah ondan razı olsun' dedirtebilmektir. Bunun dışında da bir hırsımız, şevkimiz peşinden koştuğumuz hedefimiz yoktur. Bugüne kadar sizlere karşı hep samimi davrandık. Gönlümüzden ne geçiyorsa dilimiz onu söyledi. Düşüncemizdeyse zikrimiz o oldu. Milletimizi kandırmaya, milletimizin gözünü boyamaya tevessül etmedik. Yalanla yatıp, yalanla kalkanlardan olmadık. Önce milletimizin önüne karnemizi koyduk, projelerimiz için desteğini istedik. Önce geçmişteki vaatlerimizin hesabını verdik. Sonra gelecekte neler yapacağımızı anlattık" dedi.

"Talimatları Kandil'den alıyorlar"

Muhalefetin Kandil'den talimat aldığını belirten Erdoğan, “Talimatı Kandil'deki teröristlerden almadık. Kardeşlerim bunlar talimatı nereden alıyor? Kandil'den alıyor. Teröristlerden alıyor. Teröristlerle el ele, kol kola dolaşan bir bay bay Kemal var mı? Yahu kardeşlerim, bu teröristlerle el ele, kol kola dolaşanlardan benim ülkeme fayda olur mu? Öyleyse 28 Mayıs'ta bunlara gereken dersi, gereken cevabı vermek için şu bir hafta, durmadan, usanmadan çalışıyor muyuz? Hatay'dan bu defa çok farklı bir oy bekliyoruz. Milletimizin karşısında maskelerle değil kalbimizde ne varsa yüzümüze yansıyan samimiyetimizle çıktık. Bugün de aynısını yapıyoruz. Muhalefete diyoruz ki 'siz de aynısını yapın'” ifadelerini kullandı.

“LGBT Cumhur İttifakı'na sızamaz”

Muhalefetin LGBT ile yol yürüdüğünü ifade eden Erdoğan, “Kardeşlerim bu CHP LGBT'ci midir? Yanındaki HDP, LGBT'ci midir? Bu İYİ Parti LGBT'ci midir? Peki AK Parti'ye LGBT sızabilir mi? Milliyetçi Hareket Partisi'ne sızabilir mi? Hayır. Aynı şekilde değerli kardeşlerim, Yeniden Refah'a sızabilir mi? Hayır. Cumhur İttifakı'na? Hayır. Ailenin kutsallığı bizim için çok önemli. İnşallah seçimden sonra ilk işlerimizden bir tanesi aile kurumumuzu anayasal bir zemine oturtmak olacak. Petrol, doğal gaz ve nükleer başta olmak üzere enerji alanındaki hamlelerimizi biliyorsunuz. Ücretsiz doğal gaz başlattık mı? Aynı şekilde bir yıl boyunca yüzde yirmi beşi doğal gazın ücretsiz olmak üzere halkımıza vereceğimizi müjdeledik mi? Ve Gabar'da petrolü bulduk mu? Eğer teröristlerden orayı arındırmasaydık Gabar'da bu petrolü çıkartabilir miydik? Kardeşlerim işte karşınızda bu vaatleri emin olarak, sağlam zemine basarak yapan bir kardeşiniz var. Onun için sizlerden gayret istiyorum. Bu hafta sonuna kadar diyorum ki gümbür gümbür çalışalım. Pazar akşamını pazartesiye mutlu bir şekilde bağlayalım” diye konuştu.

"Ülkeye hiçbir hayrı dokunmayan bir şahıstan bu millete fayda gelir mi"

Kılıçdaroğlu'nun ne bürokratik ne de siyasi hayatında ülkeye hiçbir hayrı dokunmadığını vurgulayan Erdoğan, "Unutmayınız. Pazar günü karşımızda sadece CHP'nin genel başkanı olacak. Bunun için sizlerden önümüzdeki altı günde diğer partilere oy vermiş kardeşlerime de ulaşmanızı rica ediyorum. O kardeşlerimizden kendilerine şu soruları sormalarını isteyin. 'Ne bürokratik ne de siyasi hayatında ülkeye hiçbir hayrı dokunmayan bir şahıstan bu millete fayda gelir mi?' 17-25 Aralık darbe girişiminde FETÖ'cülerle iş tuttuğunu bizzat kendi ağzıyla itiraf eden birine güven olur mu? Seçimden önce bedava ev vaat edip sonrasında insanlarımızı misafir olarak kaldıkları yerlerden atmaya kalkanlara itibar edilir mi? Daha düne kadar meydan meydan dolaşıp, teröristleri cezaevinden salma sözü verenlerden, bölücü örgütle mücadele etmesi beklenebilir mi? Ne diyor? 'Selo'yu bırakacağım' diyor. Kardeşlerim Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bu Selo değil mi? Bu bir terörist şu anda cezaevinde. 'Eğer onun çıkmasını istiyorsanız, bana oy vereceksiniz' diyor. Ne diyor? ‘Cezaevlerinin kapılarını kıracağız ve çocuk katili Öcalan da dahil olmak üzere bunları serbest bırakacağız.' Ben de diyorum ki benim Hataylı kardeşlerim bu teröristlerle el ele, kol kola gezenlere inşallah haftaya pazar yol vermeyecektir" şeklinde konuştu.

Erdoğan konuşmasında, seçimi kazanmadan bu derece azgınlaşan muhalefetin seçim kazansa millete nefes aldırmayacağını sözlerine ekleyerek, şunları söyledi:

“Rakiplerini tasfiye etmek için tehdit, kaset kumpası dahil her yolu meşru görenlerin siyasi ahlakına güvenilir mi? Özellikle zihni karışık kardeşlerimizden bu sorulara objektif bir şekilde cevap vermelerini bekliyorum. Bunu yaptıklarında onlar da göreceklerdir ki dün ak dediğine bugün kara diyen, dün söylediğini bugün inkar eden, adı yalancıya çıkmış birine asla güvenilmez, asla itibar edilmez. Ülkenin yönetimi verilmez. Yahu hastanelerin halini hatırlayın. Ah Savaş Ay. Şu anda hayatta olsaydı da o bay bay Kemal'le yaptığı çekimi bize tekrar gösterseydi. Ya sen SSK'nın başında olduğun zaman SSK hastanelerini batıran insansın. SSK hastanelerinde ölenleri rehin olarak alan insansın. Ama şu anda hastanelerimizde böyle bir durum yok. Daha seçimi bile kazanmadan bu derece azgınlaşanlar, Allah korusun göreve gelseler, milletimize nefes dahi aldırmazlar.”