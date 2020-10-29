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Cumhuriyet Bayramını böyle kutladılar

Cumhuriyet Bayramı tüm ülkede coşkuyla kutlanırken, Hatay’da alışılmışın dışında bir kutlama örneği geldi.

Cumhuriyet Bayramı tüm ülkede coşkuyla kutlanırken, Hatay'da alışılmışın dışında bir kutlama örneği geldi. Süslenen at arabası öncülüğünde gerçekleşen 'Bayrak Geçit Töreni' davul zurna eşliğinde ilerledi.


Hatay'ın en küçük ilçesi olan Kumlu'da Kaymakamlık ve Kumlu Belediyesi organizasyonunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapıldı. Yapılan kutlamanın devamında gerçekleşen 'Bayrak Geçit Töreni'nde ise süslenen at arabası öncülük etti. Davul zurna eşliğinde dakikalarca süren korteje çok sayıda vatandaş da eşlik ederken, at arabasını görenler telefona sarıldı.


İlçe kaymakamlığı ve belediyesinin gerçekleştirdiği nostaljiyi yeniden yaşatan 'Bayrak Geçit Töreni' sosyal medyada da büyük ilgiyle karşılandı.

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