Cumhuriyet Kültür Merkezi açıldı

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ın girişimleri ile kamulaştırılarak restorasyonu yapılan eski Konak Sineması, Cumhuriyet Kültür Merkezi olarak hizmete sunuldu.

Cumhuriyet Kültür Merkezi'nin açılışı, bir resim sergisi eşliğinde gerçekleştirildi.

Başkan Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, gönül belediyeciliği anlayışıyla her daim hizmetinizde olduğumuzu bilmenizi isterim. Burası atıl bir haldeydi, burayı şehrimize kazandırmak için bana desteklerini esirgemeyen değerli milletvekillerimize, il ve ilçe teşkilatımıza, belediye personellerime teşekkürlerimi sunuyorum. Her zaman Antakya'mızın ve sizlerin emrindeyiz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Konuşmaların ardından Kültür Merkezi'nin ve serginin açılış kurdelesi kesildi. Misafirler canlı müzik eşliğinde sergiyi gezme keyfi yaşadılar.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ın ev sahipliği yaptığı açılış törenine AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Hatay Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Abdulkadir Teksöz ve Türkiye'nin dört bir yanından sergi için eserleri ile katılan 60 sanatçı katıldı.