D-817 karayolunda asfalt yenileme çalışması başladı

Hatay'da İskenderun-Toprakkale arası D-817 karayolunda asfalt yenileme çalışmasının birinci etabı İskenderun-Payas arası olan 16,8 kilometrelik bölümünde çalışmalar başlatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından projelendirilerek ihalesi tamamlanan İskenderun Toprakkale arası devlet yolu asfalt yenileme ve sanat yapılarını içeren projede D-817 karayolu üzerine kavşak, hemzemin geçitler, köprülü kavşakların yapılacağı duyuruldu. Zemin kazı çalışmaları başlatılan karayolunda tek şeridi trafiğe kapatılırken ulaşım diğer şeritten çift yönlü olarak sağlanıyor. İlk bölüm olan İskenderun-Payas arası 16,8 kilometrelik yolun kısa sürece tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.