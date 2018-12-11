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Dağdan düşen kaya parçaları eve düştü

Hatay’da sağanak yağış sırasında dağdan düşen kaya parçaları bir eve ve bir odunluğa düştü.

Hatay'da sağanak yağış sırasında dağdan düşen kaya parçaları bir eve ve bir odunluğa düştü. Olay sırasında evde olan anne ve çocukları şans eseri yara almadan kurtuldu.


Olay, merkez ilçe Antakya'nın Küçükdalyan Mahallesi'nde meydana geldi. Şiddetli yağışların etkili olduğu kentte, dağdan yuvarlanan kaya parçaları Küçükdalyan Mahallesi'ndeki tek katlı bir eve ve hemen yakınında bulunan bir odunluğa düştü.


Duvarı yıkarak yatak odalarına düşen kaya parçaları nedeniyle evin bir bölümü ve bazı eşyalar kullanılamaz hale geldi.


Çocuklarıyla beraber yatarken bomba gibi bir sesle uyandıklarını söyleyen Gülcan Kabacıklı, “Biz yatarken çocuklarla yatak odasında, büyük bir felaket yaşadık. Dağdan gelen yüksek bir taş, çocuklarımızın üzerine düşebilirdi. Allah'a çok şükür çocuklarıma bir şey olmadı, binlerce şükür Rabbime, verilmiş sadakamız var. Yani yatarken bu olay yaşandı. Allah kimseye yaşatmasın böyle bir olayı, çok zor bir olay. Allah kimsenin başına getirmesin. Yani düşünün 3 çocukla bir yataktasınız ve sabah 04.30 sabahı yüksek bir sesle, bomba gibi hani yerler sallanıyor, bilmiyorsunuz ne olduğunu, o anı Allah kimseye yaşatmasın. Hâlâ onun etkisindeyim, hâlâ şoktayım” dedi.

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