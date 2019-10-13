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Damacana yüklü kamyon devrildi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde devrilen damacana yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde devrilen damacana yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Antakya-Samandağ yolu Özbek mevkisinde meydana gelen kazada, sürücüsü tespit edilemeyen 31 AJ 939 plakalı kamyon kaldırıma çıkarak devrildi. Kamyonun devrilmesiyle damacanalar etrafa yayıldı. Bir süre kapanan yol damanacaların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Kamyonun sürücüsünün kazayı yara almadan atlattığı belirtildi.

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