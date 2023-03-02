Danimarkalı Bakan Hatay'da fay hattının geçtiği bölgede incelemelerde bulundu

Bakan Jorgensen, depremde ikiye bölünen zeytinlikte fay hattının geçtiği noktada incelemelerde bulundu.

Danimarka Kalkınma ve Küresel İklim Politikası Bakanı Dan Jorgensen deprem sebebiyle Hatay'a ziyarette bulundu. Danimarkalı Bakan, ziyaret gerçekleştirdiği bir köyün ardından fay hattının ikiye böldüğü zeytinlik tarlasında incelemelerde bulundu. Jorgensen, Tepehan köyünde zeytinlik alanda oluşan yarık hakkında köylülerden bilgi aldı.

Dan Jorgensen daha sonra Antakya ilçesinde Kızılay Psikososyal Destek Çadırı'nı ziyaret ederek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Jorgensen'in depremzedelerin kaldığı çadır kentleri, ardından AFAD Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etmesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hatay Valisi Rahmi Doğan ile görüşmesi bekleniyor.