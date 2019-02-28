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Dedeler ve nineler öğrencilik yıllarını torunlarıyla yaşadı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde “Nesil Köprüsü” projesi kapsamında dedeler ve nineler okul yıllarını torunlarıyla tekrar yaşadılar.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde “Nesil Köprüsü” projesi kapsamında dedeler ve nineler okul yıllarını torunlarıyla tekrar yaşadılar.


Karakese İlkokulu sınıf öğretmeni ve öğrencileri tarafından yürütülen “Nesil Köprüsü” adını verdikleri proje ile dedeler ve nineler okula davet edildi.


Yıllar önce eğitim gördükleri okulda torunları ile aynı sırayı paylaşan dedeler ve nineler, öğrencilik anılarını torunları ile paylaştı.


Sınıfı öğretmeni Halil Aksay, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kültürümüzü bizden sonraki nesillere aktarmak amacıyla “Generation bridge - Nesil köprüsü” isimli proje ile yola çıkarak, çocuklarımızda yaşlılara sevgi ve saygı duygularını güçlendirmek hedeflemekteyiz. Öğrencilerimizin, aile bireyleri arasındaki bağlarının da kuvvetlenmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.

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