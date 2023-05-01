Defne Devlet Hastanesi inşası 1 Mayıs'ta da devam ediyor

Hatay'da Defne Devlet Hastanesi'nin inşaat çalışmaları 1 Mayıs Emek ve Dayanılma Günü'nde de devam ederken, işçiler hastaneyi biran önce bitirerek depremzedelerin hizmetine açılması için çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Hatay'da hem depremin yaraları sarılıyor hem de yeni projeler hızla yükseliyor. Depremin ardından Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Bostancık Mahallesi'nde yapımına başlanan Defne Devlet Hastanesi'nde çalışmalar hızla sürüyor. 80 yoğun bakım yatağıyla, 12 ameliyathanesiyle, tüm branşlarda hizmet verebilecek bir donanıma sahip olacak hastanede inşaatında 700 işçi çalışıyor. Zemin çalışmalarının ardından montalama işlemine geçen işçiler, çalışmaya 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de ara vermedi. Hastanenin hızla tamamlanması için çalışan işçiler, kısa zamanda tamamlayarak, depremzedelerin kullanımına açılması için gayret gösteriyor.