Defne'de Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Hatay'ın Defne ilçesinde, Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinde 6 kilo 200 gram esrar ve 322 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Defne İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sinanlı Mahallesi'nde ikamet eden E.A'nın (49) uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurduğunu ve kullandığını tespit etti. Şahsın uyuşturucu maddeleri B.A. isimli şahıstan aldığını belirleyen Jandarma ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü narkotik arama köpeğinin ‘Öyle'nin katılımı ile tespit edilen adreste yapılan aramada; 5 gram metamfetamin, 322 adet captagon hap, 6 kilo 200 gram kubar esrar, 47 kök Hint Keneviri bitkisi, 40 litre sahte alkol, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaya yarayan düzenek ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu hap, esrar maddesi ve kaçak içki ile ilgili şüpheli E.A. gözaltına alındı.