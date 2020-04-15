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Demir korkuluğa saplanan kediyi itfaiye kurtardı

HATAY (İHA) – İskenderun’da çatıdan atlarken demir korkuluğa saplanan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

HATAY (İHA) – İskenderun'da çatıdan atlarken demir korkuluğa saplanan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.


Dumlupınar Mahallesi'nde çatıdan atlarken karnına korkuluğun demiri saplanan yaralı kedi, HBB itfaiye ekipleri tarafından demir kesilerek kurtarıldı. Yaralı kedi ardından İskenderun Belediyesi Hayvan Barınağı veteriner hekimlerince tedavi edildi. Sağlık durumu iyi olan kedi gözlem altında tutuluyor.

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