Demirel: “Oyunu, maçı değil, Türk futbolunu doğru yönetelim”

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, “Doğru neyse herkes doğruyu yapsın. Türk futbolu niye gelişmiyor diyoruz. Gelişmez. Art niyetli insanlar olunca gelişmez. Ne gelişebilirsiniz, ne değişebilirsiniz” dedi.

Süper Lig'in 23. hafta maçında evinde karşılaştığı Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Demirel, yaptığı değişikliklerle bütün kozları sahaya koyarak maçtan galip gelmeyi bildiklerini belirterek, “Kazandığımız için mutluyuz. Bizim adımıza da, Kasımpaşa adına da bence çok önemli bir maçtı. İki takım da birbirine benzerdi hem puan sıralamasında hem de ligdeki konumu ile. Biz bugün daha çok isteyen taraftık. Çünkü maç içerisinde gitmeler gelmeler oldu. Biz de gol atabilirdik, Kasımpaşa da gol atabilirdi ama maçın son çeyreğinde maçı dörde bölüyorum, bizim yaptığımız değişikliklerle elimizdeki bütün kozları sahaya koyarak galip gelmeyi bildik. Benim için bugün galibiyetten önemli bir durum da Christian Atsu'nun gol atmasaydı. Çünkü geldiğimizden beri çok çalıştı, kupa maçında oynattık, tekrar sakatlandı. Ama şu an çok hazır olduğunu ve istediğini bize bugüne kadar gösterdi. Hatta son hafta bir görüşmemiz oldu. ‘Hocam ben oynamak istiyorum, oynamazsam da gitmek istiyorum' diye. Ben de ona ‘gitmek istersen gidebilirsin ama kalmak istersen de başımın üstünde yerin var' dedim. Bugün gol atmayı bildi. O yüzden ben bugün galibiyetinin her şeyini ona armağan ediyorum” diye konuştu.

"Elimden geldiğince genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmaya çalışacağım"

Demirel, genç futbolcuları Türk futboluna kazandırmaya çalışacağını vurgulayarak, “Yok sürpriz değil. Elimizdeki kadro doğrultusunda en doğru olanları seçmeye çalışıyoruz. Bugün şans verdiğim, forma verdiğim tüm arkadaşlarımdan elinden gelen mücadeleyi yaptılar. Engin baktığımızda altyapımızda oynayan bir kardeşimiz. Bugün sol bekte görev yaptı. Ali kardeşimiz 15 yaşında henüz. Bugün kadroya aldık. Belki durumlar iyi olsaydı sahaya da almayı düşünüyordum. Benim düşüncem Türk futbolunun gençlerle daha sağlam, daha altyapı, daha temel bir şekilde atılacağı yönünde. O yüzden elimden geldiği kadarıyla genç futbolcuları Türk futboluna kazandırmaya çalışacağım” ifadelerini kullandı.

"Kadromuzu daha da güçlü hale getirmek istiyoruz"

Demirel, kadroyu daha da güçlü bir hale getirmek istediklerini dile getirerek, “Transfer görüşüyoruz. Ama transfer kolay bir iş değil. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda. Ben istediğim yerlere mevkilere oyuncuları belirttim, söylüyorum. İnanır mısınız her gün farklı görüşler yani oyunculardan, görüştüğümüz oyunculardan, farklı talepler. Bugün oldu diye baktığınız iş yarın başka bir pürüz çıktığı için olmayabiliyor. Yani konu içten değil. 3 günümüz kaldı. Elimizden geldiği kadar buraya oyuncu getirmeye çalışacağız. Tabii ki bu demek değil ki elimizdeki oyuncularımızdan memnun değiliz. Sadece kadromuzu daha da güçlü bir hale getirmek istiyoruz. Çünkü artık makas daralıyor ve sezon sonuna kadar iyi kadrosu olan, geniş kadrosu olan takımlar bence daha sezon sonuna rahat girebilecekler diye düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

"Ben şimdi çalacağım hem de oynayacağım"

Demirel kendisinin ve rakip takımın teknik direktörünün 6 dakika verilen uzatmaya itiraz ettiğini ve burada bir yanlışlık olduğunu belirterek, “Ruben cezalı duruma düştü şu an. Şimdi hakemlerle alakalı siz sorumuyorsunuz. Ben size cevap vereyim kendi kendime sorayım. Kendi kendine derler ya kendi kendine çalıp kendi kendine oynarsın diye. Ben şimdi çalacağım hem de oynayacağım. Şunu söylemek istiyorum. Hakemlere bir kere çok saygı duyuyorum. Hepimiz insanız. Ben de hata yapabiliyorum. Oyuncu değişiklikleriyle, oyuncu kararlarıyla, maçın içerisindeki tepkilerimle ama hakemler biraz daha dikkat etsinler. Niye dikkat etsinler? Çünkü eğer bir takımın teknik adamı 6 dakika verilen süreye itiraz ediyorsa ve buraya konuk olarak gelen teknik adam yine aynı şekilde 6 dakika uzatıldığına itiraz ediyorsa demek ki bunda bir yanlış var. Doğru 1 tanedir arkadaşlar. Yanlışa doğru diyemezsiniz. Doğruya da yanlış diyemezsiniz. Yani burada şu var. Eğer biz 2 antrenör, teknik direktör olarak artık bizi ne diye yorumluyorsanız biz bu duruma itiraz ediyorsak en az 10 dakika uzatılması gerekiyor diye, sen 6 dakika veriyorsan evet burada yanlış olan sensin, doğru olan bizim düşüncemiz. İkincisi ben Serkan Rençber ile Fenerbahçe camiasından da daha önceki futbol hayatımdan da çok iyi tanırım kendisini ama onunla bile birbirimize düşürebilecek kadar kararlar veriyorsanız burada herkesin kendine dikkat etmesi gerekir. Yeni bir başkan seçildi. Çok da seviyorum kendisini. Çok da sayıyorum. Kendisiyle beraber çalışma fırsatım da oldu. Lütfen rica ediyorum. Hakem seçimlerinde hakem eğitimlerinde bana diyor ki şimdi penaltı pozisyonuna Kasımpaşalılar da penaltı diyor, bana hakem penaltıyı vermiyor. Hadi hakem vermedi VAR'dan penaltı verilmiyor. Sonra soruyorum neden vermediniz? Kural değişti diyor. Yahu kural değiştiyse gelip bize bunu niye anlatmıyorsunuz veya bunu niye açıklamıyorsunuz. Belki onların da penaltısı olabilir son dakika olabilir yani. Ama niye bunlar ben demiyorum ki yanlış karar, benim lehime doğru ver. Veya rakibin doğrusunu benim lehime yanlış ver. Neyse onu verin. Ben burada biraz art niyet arıyorum. Neden Geçen hafta Gaziantep maçı 1-0 öndeyiz. Djilobodji, Bertuğ'un beline basıyor, çocuğun beli şu an mosmor ve şişik. Belki Bertuğ'u bugün ondan oynatamıyoruz. Kırmızı kart vermiyor. Maç 1-0. Bugün yani Allah büyük yine söylüyorum. Allah çalışana veriyor yani. Cristian Atsu çalıştı, bugün golü attı. Onun emeklerinin karşılığıdır bu onu söyleyeyim. Ama gol olmasa ne olacak. Ben bugünden sonra daha zor günler beni bekleyecek. Belki bu maçtan sonra farklı düşüncelere gireceğim. Belki yani bir sürü sebep olabilir sayabiliriz. Sizden rica ediyorum, rica ediyorum. Doğru neyse doğru 1 tanedir. 2 tane doğru veya doğru yanlış olmaz. Doğru neyse herkes doğruyu yapsın. Türk futbolu niye gelişmiyor diyoruz. Gelişmez. Art niyetli insanlar olunca gelişmez. Ne gelişebilirsiniz, ne değişebilirsiniz. Böyle yeneriz de sayarız ben ona kızarım, o bana kızar ama Türk futbolu ilerlemez. O yüzden rica ediyorum. Kim bunlara engel olacaksa sadece ben değil. Ben olamam zaten tek başıma. Ama sadece ben Hatayspor için de konuşmuyorum şu an tüm takımlar için. Kasımpaşa için de konuşuyorum bunu. Lütfen doğru yönetelim. Türk futblounu doğru yönetelim. Ben bizi oyunu maçı değil Türk futbolunu doğru yönetelim” dedi.